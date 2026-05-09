Il processo per l’omicidio di Fabio Ravasio si trova ora alla fase più delicata, con la famiglia della vittima che sostiene che il movente del delitto siano i soldi. I legali dei genitori hanno chiesto un risarcimento di due milioni di euro. L’udienza si svolge a Parabiago, in provincia di Milano, e riguarda le accuse rivolte all’imputato. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica in queste settimane.

Parabiago (Milano) – Il processo per l’omicidio di Fabio Ravasio entra nel momento più delicato. Nell’aula del Tribunale di Busto Arsizio, durante la discussione delle parti civili, il clima si è fatto pesante, scandito da ricostruzioni dettagliate, richiami al dolore della famiglia e dall’insistenza su quello che viene indicato come il vero filo conduttore della vicenda: il movente economico. Gli avvocati che assistono i familiari della vittima – la madre Anna Maria Trentarossi, il padre Mario Ravasio e un cugino – hanno ripercorso davanti alla Corte non solo la dinamica dell’omicidio ma soprattutto i rapporti, gli interessi e i presunti vantaggi che, secondo la loro tesi, avrebbero legato tra loro gli imputati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Ravasio, la famiglia della vittima: "I soldi sono il movente del delitto”. I legali chiedono due milioni di euro per i genitori

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