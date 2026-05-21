Omicidio Martina Carbonaro la sorella di Alessio | La deve pagare

Durante la prima udienza del processo per l’omicidio di Martina Carbonaro, si sono registrati momenti di tensione nell’aula del tribunale di Napoli. La sorella della vittima ha dichiarato che chi ha commesso il delitto deve essere ritenuto responsabile. Il procedimento giudiziario si concentra sulle circostanze dell’omicidio, avvenuto nell’ultimo anno in Campania, uno dei casi di femminicidio più discussi della regione. La discussione in aula ha suscitato discussioni tra le parti coinvolte.

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Le tensioni esplose nell’aula del tribunale di Napoli durante la prima udienza del processo per l’omicidio di Martina Carbonaro continuano ad alimentare il dibattito attorno a uno dei femminicidi che più hanno colpito la Campania nell’ultimo anno. A intervenire pubblicamente, nelle ultime ore, è stata Giuseppina, sorella di Alessio Tucci, il 19enne imputato per la morte della ex fidanzata quattordicenne. «Mio fratello ha sbagliato e deve pagare. Punto». Sono parole nette quelle affidate dalla giovane a una nota diffusa dopo gli scontri verbali avvenuti in aula tra i familiari della vittima e quelli dell’imputato. La sorella del ragazzo ha però respinto le accuse rivolte alla propria famiglia, sostenendo che nessuno fosse presente al processo per difendere Alessio Tucci. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Omicidio Martina Carbonaro, la sorella di Alessio: “La deve pagare” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Afragola, Martina Carbonaro uccisa a colpi di pietra: si apre processo all’ex Alessio TucciSi aprono le porte del Tribunale per Alessio Tucci, accusato di aver ucciso la 14enne Martina Carbonaro il 26 maggio 2025 A distanza di un anno dal... Femminicidio Martina Carbonaro, genitori minacciati dai parenti di Alessio Tucci: gesto del taglio della golaUrla, minacce e frasi come “Ti taglio la testa“, sono state rivolte ai genitori della 14enne Martina Carbonaro dai parenti di Alessio Tucci, l’ex... Le immagini dall’interno dell’aula del Tribunale di Napoli dove si è svolta la prima udienza per il caso dell’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dall’ex fidanzato Alessio Tucci. Il Mattino x.com Processo per l'omicidio di Martina Carbonaro: Ti taglio la testa, tensioni in aulaLa decisione del presidente della Corte di Assise per le prossime udienze. Il padre della vittima: minacciato dal padre di Alessio Tucci, l'ex fidanzato accusato della morte della giovane ... rainews.it Femminicidio di Martina Carbonaro, al via il processo a Napoli. Tensione in aulaÈ stata fissata per oggi, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a co ... tg24.sky.it