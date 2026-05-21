Omicidio Jhoanna Nataly Quintanilla Valle il compagno Pablo Rivas | Non mi sono accorto che non respirava più

Durante l'interrogatorio davanti alla pubblica accusa, l’uomo accusato di aver ucciso e nascosto il corpo della donna ha affermato di non essersi reso conto del fatto che lei non respirava più. La testimonianza si inserisce nell’ambito di un procedimento per omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e femminicidio, condotto sotto la supervisione dell’autorità giudiziaria. La vicenda riguarda il decesso della vittima, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, e il successivo smarrimento del suo corpo.

Le parole dell'imputato Pablo Gonzalez Rivas di fronte alla pm Alessia Menegazzo che ha coordinato le indagini per omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e femminicidio di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Milano, femminicidio della babysitter: in aula lex compagno nega ancora di averla uccisa

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