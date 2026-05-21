Omicidio di Marco Gianni ergastolo per Riccardo Di Girolamo | la condanna è definitiva
La Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per Riccardo Di Girolamo, accusato di aver ucciso a colpi di fucile un uomo di 31 anni. La sentenza definitiva chiude il procedimento giudiziario iniziato con l’arresto dell’operaio di Pontinia. L’omicidio è avvenuto il 31enne, e la decisione della Corte suprema sancisce la fine del processo, senza possibilità di ricorso successivo.
E’ stata confermata anche in Cassazione, diventando così definitiva, la condanna all’ergastolo per Riccardo Di Girolamo, operaio di Pontinia, accusato di aver ucciso a colpi di fucile il 31enne Marco Gianni. L’omicidio risale all’aprile del 2023 ed era avvenuto in un vivaio di Borgo San Donato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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