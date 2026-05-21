Omicidio di Marco Gianni ergastolo per Riccardo Di Girolamo | la condanna è definitiva

La Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per Riccardo Di Girolamo, accusato di aver ucciso a colpi di fucile un uomo di 31 anni. La sentenza definitiva chiude il procedimento giudiziario iniziato con l’arresto dell’operaio di Pontinia. L’omicidio è avvenuto il 31enne, e la decisione della Corte suprema sancisce la fine del processo, senza possibilità di ricorso successivo.

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