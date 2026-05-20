Uccide a colpi di fucile il compagno della ex definitivo l'ergastolo per Riccardo Di Girolamo
In una decisione definitiva, la Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per un uomo accusato di aver ucciso a colpi di fucile il compagno della ex. L’omicidio si è verificato in un contesto di violenza domestica, e la sentenza riguarda la responsabilità penale di Riccardo Di Girolamo. La vicenda ha avuto un forte impatto mediatico, e la condanna rappresenta l’ultimo step di un procedimento giudiziario iniziato con l’arresto dell’imputato.
Confermato in Cassazione l'ergastolo per Riccardo Di Girolamo, che ha ucciso a colpi di fucile il compagno della ex. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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