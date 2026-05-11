Morte di Riccardo Magherini | condanna definitiva per l’Italia la Corte Europea respinge il ricorso
Il 11 maggio 2026 si è conclusa la vicenda giudiziaria riguardante la morte di Riccardo, con la corte europea che ha respinto l’ultimo ricorso presentato. La decisione rappresenta il passo finale di un procedimento iniziato diversi anni fa, coinvolgendo indagini e processi legali in Italia. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e ha portato a una condanna definitiva per il paese nel contesto delle questioni legali sollevate.
Nella sentenza si legge, infatti, che le linee guida allora in vigore non fornivano istruzioni chiare sul corretto posizionamento delle persone immobilizzate a terra, né indicazioni per ridurre i rischi per la salute. Inoltre, mancava una formazione adeguata per gli agenti sull’uso di tecniche potenzialmente pericolose, come la contenzione in posizione prona. Per questi motivi, la Cedu ha stabilito che l’Italia dovrà versare 140 mila euro ai familiari di Magherini per danni morali. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it
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