Omicidio Claris Processo accelerato

È stato stabilito che il processo per l’omicidio di Riccardo Claris si svolgerà in tempi rapidi. Sono state programmate tre udienze, con l’ultima prevista per l’8 settembre. Riccardo Claris, un giovane di 26 anni, è stato colpito da una coltellata alla schiena nella serata del 3 maggio in via dei Ghirardelli. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario che si concluderà in breve tempo.

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