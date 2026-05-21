Omicidio Claris Processo accelerato
È stato stabilito che il processo per l’omicidio di Riccardo Claris si svolgerà in tempi rapidi. Sono state programmate tre udienze, con l’ultima prevista per l’8 settembre. Riccardo Claris, un giovane di 26 anni, è stato colpito da una coltellata alla schiena nella serata del 3 maggio in via dei Ghirardelli. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario che si concluderà in breve tempo.
Sarà un processo veloce. In calendario fissate tre udienze, l’ultima l’8 settembre nel processo per l’ omicidio di Riccardo Claris, il ventiseienne ucciso da una coltellata alla schiena la sera del 3 maggio, in via dei Ghirardelli, in città. Ieri prima udienza in Corte d’assise. Imputato Jacopo De Simone (nella foto), 19 anni, in carcere a Cremona, presente in aula. Deve rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, aggravante da ergastolo. Il suo difensore, avvocato Bosisio, ha chiesto e ottenuto l’acquisizione degli atti dell’inchiesta in grado di ridurre all’osso il dibattimento. Già dalla prossima udienza, il 16 giugno, verranno sentite le uniche due testimoni, mamma e sorella della vittima, Alessandra Feroldi e Barbara Claris. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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