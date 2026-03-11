Delitto Claris il gup riconosce i futili motivi | De Simone a processo per omicidio aggravato

Il gup ha deciso che De Simone sarà processato per omicidio aggravato nel caso Claris. Durante l’udienza, il giudice ha riconosciuto che i motivi alla base del gesto sono futili e ha respinto la richiesta di rito abbreviato presentata dal 19enne. La vicenda riguarda la scomparsa di Riccardo Claris, ucciso con una coltellata nella sera del 3 maggio 2025.

LA DECISIONE. Il giudice ha anche rigettato la richiesta di rito abbreviato per il 19enne che sferrò la coltellata letale a Riccardo Claris la sera del 3 maggio del 2025. Dovrà rispondere dell'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Lo ha deciso mercoledì 11 marzo il gup Luca Bonifacio, che ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante e ha così rigettato la richiesta di rito abbreviato avanzata dal difensore Luca Bosisio. I futili motivi, nell'episodio specifico una lite scoppiata per motivi di rivalità calcistica al Reef Cafè di Borgo Santa Caterina, rientrano nel novero delle aggravanti che possono portare la pena massima fino all'ergastolo; in questo caso l'imputato non può ricorrere ai riti alternativi e va processato davanti alla Corte d'assise.