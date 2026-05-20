Omicidio Claris processo accelerato in Corte d’assise | De Simone parlerà il 16 giugno

È stato fissato per il 16 giugno l’interrogatorio di De Simone nel procedimento per l’omicidio di Riccardo Claris, il giovane di 26 anni ucciso a Bergamo il 3 maggio. Il processo si svolge con rito abbreviato, senza che siano previste riduzioni della pena. La discussione in tribunale riguarda le accuse mosse contro l’imputato, che dovrà rispondere alle domande dei giudici in una sessione prevista per la prossima settimana. La data dell’udienza è stata ufficialmente comunicata nelle scorse ore.

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IN TRIBUNALE. Si apre con un rito abbreviato ma senza sconti di pena, il processo per l’omicidio di Riccardo Claris, il 26enne ucciso il 3 maggio a Bergamo. La Corte d’Assise ha accolto la richiesta della difesa di acquisire gli atti dell’inchiesta, riducendo al minimo il dibattimento. Uniche testimoni ammesse la madre e la sorella della vittima. Sarà una sorta di processo in abbreviato, ma senza lo sconto di un terzo della pena, il processo per la morte di Riccardo Claris iniziato mercoledì 20 maggio davanti alla Corte d’assise presieduta da Donatella Nava (a latere Michela Loletto). Luca Bosisio, difensore di Jacopo De Simone, 19 anni, in... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Omicidio Claris, processo accelerato in Corte d’assise: De Simone parlerà il 16 giugno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Delitto Claris, il gup riconosce i futili motivi: De Simone a processo per omicidio aggravato Omicidio Claris, il gup riconosce i futili motivi: De Simone rischia l’ergastoloBergamo, 11 marzo 2026 – C’è già la data del processo in Corte d’Assise: il 20 maggio. Omicidio Claris, processo accelerato in Corte d’assise: De Simone parlerà il 16 giugnoSi apre con un rito abbreviato ma senza sconti di pena, il processo per l’omicidio di Riccardo Claris, il 26enne ucciso il 3 maggio a Bergamo. La Corte d’Assise ha accolto la richiesta della difesa di ... ecodibergamo.it Omicidio Claris, De Simone davanti al giudice: la difesa chiede l’esclusione dell’aggravanteNella mattinata di mercoledì 20 maggio al Tribunale di Bergamo si è svolta la prima udienza per l’uccisione del 26enne avvenuta in via Ghirardelli nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2025. Il 16 giugno ... bergamonews.it