Amarga Navidad dal 21 maggio nelle sale il film di Pedro Almodóvar

Da gazzetta.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pedro Almodóvar torna al cinema con Amarga Navidad. Il regista spagnolo firma ancora una volta un’opera profondamente personale e dolceamara, di cui ha curato anche la sceneggiatura, che esplora gli affascinanti territori del dolore, della memoria e dei legami d'amore. Dopo il debutto nelle sale spagnole dello scorso marzo, il film è stato proiettato al Festival di Cannes 2026, dove è in gara per la Palma d'Oro e la Queer Palm. Amarga Navidad arriva nelle sale italiane dal 21 maggio. La storia di Amarga Navidad ruota attorno a Elsa, una filmmaker pubblicitaria che prova a tenere a distanza il dolore per la perdita della madre rifugiandosi nel lavoro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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