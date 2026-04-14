Scherma | grande successo per Schivando & Toccando con 80 giovani atleti da tutta l' Emilia Romagna

Una conferma attesa ma non scontata. L’evento Schivando&Toccando, svoltosi domenica nella palestra di Pentamodena in strada San Faustino 113, si è rivelato un nuovo strabiliante successo, a conferma della solidità di un’iniziativa giunta alla 14esima edizione e dedicata agli schermidori alle.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Maltempo tutta la settimana: rischio gelicidio, quali sono i giorni con più pioggia in Emilia-RomagnaBologna, 1 febbraio 2026 – Quella che si apre domani, 2 febbraio, è una settimana di maltempo per l’Emilia-Romagna con piogge che a più riprese, e...

Emilia-Romagna inclusiva: 15 eventi sport per atleti e sviluppoSpecial Olympics, l'Emilia-Romagna si mobilita con un programma ricco di eventi inclusivi Parma è stata la sede della Convention regionale di Special...