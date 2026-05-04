La Libertas Atletica Forlì sul tetto dell' Emilia Romagna | Allievi campioni regionali di prove multiple

Nell'ultimo fine settimana, la Libertas Atletica Forlì ha conquistato il titolo di campioni regionali di prove multiple tra gli allievi. La squadra si è distinta nelle competizioni svoltesi in Emilia Romagna, ottenendo un risultato che rafforza la sua posizione nel panorama atletico locale. La vittoria si è concretizzata grazie alle prestazioni di diversi giovani atleti durante le gare di prove multiple.

La Libertas Atletica Forlì si conferma una delle realtà più solide nel panorama regionale delle prove multiple, portando a casa un prestigioso titolo di squadra nell'ultimo weekend di gare. Sulla pista di Cesena, sabato e domenica, sono andati in scena i Campionati di società regionali, un.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Atletica, campionati italiani: prove multiple indoor in diretta su SportfaceTutti i riflettori sono puntati su Padova per i campionati italiani promesse, juniores e allievi al coperto: quando sono gli eventi e dove vederli... Leggi anche: Settore giovanile - Il successo. Tau: "Allievi Elite» campioni regionali Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: WISE - Sport Events Management; La Libertas Atletica Forlì sul tetto dell'Emilia Romagna: Allievi campioni regionali di prove multiple; WISE - Sport Events Management; Circa 450 atleti tagliano il traguardo del Giro della Torre: i vincitori dell'edizione 2026. Libertas Atletica Forlì protagonista della Run4Hope 2026: una corsa per la ricercaLa staffetta nazionale fa tappa in città il 21 aprile: atleti in campo per sostenere la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ... forli24ore.it Libertas, salvezza rinviata. Lotta ma ancora non bastaUn’irriducibile Life365.eu esce a mani vuote da Campagnola Emilia, piegata 3-1 dalla Osgb (25-19, 25-13, 23-25, 25-22) neopromossa in serie A3. Purtroppo, anche se Reggio perde (3-2) a Montespertoli, ... sport.quotidiano.net Libertas Atletica Forlì protagonista della Run4Hope 2026: una corsa per la ricerca x.com Libertas Atletica Forlì, dieci anni di crescita e uno sguardo al futuro Nel primo commento il link all'articolo - facebook.com facebook