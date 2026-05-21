Oltre 32.000 aretini diserteranno le urne l’appello al voto di Giovanni Grasso

Mancano poche ore alle elezioni comunali ad Arezzo, dove cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. Secondo alcune stime, oltre 32.000 persone potrebbero decidere di non partecipare al voto. L’appello al voto di un rappresentante politico locale ha attirato l’attenzione, mentre le operazioni di voto si avvicinano alla conclusione. I cittadini si preparano a recarsi alle urne per esprimere le proprie preferenze in questa tornata elettorale.

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