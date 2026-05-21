Oltre 32.000 aretini diserteranno le urne l’appello al voto di Giovanni Grasso
Mancano poche ore alle elezioni comunali ad Arezzo, dove cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. Secondo alcune stime, oltre 32.000 persone potrebbero decidere di non partecipare al voto. L’appello al voto di un rappresentante politico locale ha attirato l’attenzione, mentre le operazioni di voto si avvicinano alla conclusione. I cittadini si preparano a recarsi alle urne per esprimere le proprie preferenze in questa tornata elettorale.
Arezzo, 21 maggio 2026 – Ancora poche ore e ad Arezzo si voterà. Si eleggono Sindaco e consiglieri comunali. 73.345 gli aventi diritto al voto. Alle Regionali dello scorso autunno nel nostro comune votarono solo il 46,79%. Al referendum di marzo, “corsero” alle urne 15.000 persone in più, quasi tutti sotto i 30 anni: più per difendere la Costituzione che per rispondere al quesito tecnico-giuridico sulla separazione delle carriere. Possiamo lecitamente prevedere che il 24-25 maggio staremo a metà di questi due risultati: circa il 56,35, pari a 41.229 votati. Molto prevedibilmente diserteranno le urne 32.116 aretini. Eppure con quel voto si decide il futuro dei prossimi cinque o magari dieci anni dell'amministrazione di questo Comune che vive una condizione di oggettiva difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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