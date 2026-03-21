il referendum sulla giustizia oltre 35mila empolesi alle urne guida al voto e servizi per i cittadini

Domani e lunedì i cittadini empolesi sono chiamati alle urne per il referendum sulla giustizia, in cui si deciderà sulla legge costituzionale riguardante l’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione di una Corte disciplinare. Oltre 35.000 persone sono attese per esprimere la propria preferenza, con le urne aperte dalle 7 alle 23 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì.

EMPOLESE VALDELSA Domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, si voterà per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Essendo un referendum costituzionale (ex art. 138 della Costituzione) non è richiesto il raggiungimento del quorum di partecipazione. Potranno votare esclusivamente elettrici ed elettori italiani. Per quanto riguarda il comune di Empoli, si recheranno alle urne 35.090 elettori. In occasione del Referendum, l’ufficio elettorale comunale, in piazza del Popolo 33, sarà aperto oggi dalle 9 alle 18, domani dalle 7 alle 23, e lunedì dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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