Intesa Sanpaolo presentate a Bergamo le 10 Imprese Vincenti

A Bergamo, sono state presentate le dieci “Imprese Vincenti” selezionate da Intesa Sanpaolo, tutte appartenenti alla Lombardia Nord. Queste PMI hanno condiviso con un pubblico di imprenditori i loro progetti e le strategie adottate per crescere e innovarsi. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del settore economico locale, interessati a conoscere le esperienze di queste aziende premiate.

Dieci PMI della Lombardia Nord hanno testimoniato ad un’ampia platea di imprenditori i progetti di crescita in Italia e all’estero: per il comparto nautico e automotive la valtellinese Cantiere Nautico Cranchi, per l’aerospazio COSPAL Composites di Ambivere, per il sistema salute la milanese Farmaka nata a Como negli anni Sessanta, per l’ambiente Fra. Mar di Pedrengo, per il turismo la brianzola Frigerio Viaggi, per il settore della chimica per l’edilizia Iterchimica di Suisio, per la plastica LATI di Vedano Olona (VA), per la moda Pizval di Somma Lombardo (VA), per l’edilizia Recodi Tecnology di Palosco (BG), infine per il tessile tecnico SAATI di Appiano Gentile (CO).🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Intesa Sanpaolo premia le Imprese Vincenti di sud Piemonte e Liguria"Un giorno di festa in cui mettiamo a valore le storie imprenditoriali che rappresentano visione e capacità di stare sul mercato". Intesa Sanpaolo premia le eccellenze del Mezzogiorno: tappa napoletana per Imprese VincentiA Napoli si è svolto il decimo incontro dei quindici previsti della nuova edizione di Imprese Vincenti, il programma promosso dalla Divisione Banca... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Intesa Sanpaolo, a Bergamo l'undicesima tappa di Imprese Vincenti; Intesa Sanpaolo presentate a Bergamo le 10 Imprese Vincenti; Intesa Sanpaolo premia dieci Imprese vincenti di Campania, Calabria e Sicilia; EU-Inc: la nuova Srl europea che si costituisce online in 48 ore e con 100 euro. Intesa Sanpaolo presentate a Bergamo le 10 Imprese VincentiDaniele Pastore, direttore regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo: Queste 10 PMI sono Vincenti perché esprimono la forza e la qualità ... bergamonews.it Intesa Sanpaolo, a Bergamo l'undicesima tappa di Imprese VincentiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it C’è anche ( @lofficinasrl ) l’Officina Srl - Chimica in Movimento di Solofra tra le dieci Pmi definite “vincenti” nell’ambito del Programma che la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo dedica alle eccellenze imprenditoriali del Paese. Dieci Pmi di Campa - facebook.com facebook Intesa Sanpaolo apre alle @gallerieditalia di Vicenza la mostra “GIORGIA LUPI. L’umanesimo dei dati”, la prima personale della celebre designer e partner di Pentagram che esplora il Data Humanism per restituire ai dati una dimensione più intima e umana. x.com