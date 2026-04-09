Intesa Sanpaolo ha annunciato il riconoscimento delle Imprese Vincenti nelle regioni del sud Piemonte e Liguria. L'istituto ha organizzato un evento per celebrare le aziende che si sono distinte per la capacità di mantenere una presenza stabile e consolidata sul mercato. Durante la cerimonia, sono state premiate le realtà imprenditoriali che si sono contraddistinte per la loro continuità e crescita nel settore.

"Un giorno di festa in cui mettiamo a valore le storie imprenditoriali che rappresentano visione e capacità di stare sul mercato". È così che Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, descrive l'ottavo incontro, che si è tenuto a Cuneo, dei quindici previsti nella nuova edizione di Imprese Vincenti, il programma che la divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese. Sono circa 18mila le PMI che dal 2019 si sono candidate al programma "Imprese Vincenti" di Intesa Sanpaolo, di cui 4mila solo quest'anno. Dieci... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Intesa Sanpaolo premia le Imprese Vincenti di sud Piemonte e Liguria

Intesa Sanpaolo lancia la sesta edizione di "Imprese Vincenti" da MilanoHa preso il via da Milano la sesta edizione di Imprese Vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo focalizzato sulla valorizzazione delle piccole e...

Autonomia: intesa fra governo e presidenti di Lombardia, Liguria, Piemonte e VenetoFirmati gli “schemi di intese preliminari” fra il governo e i presidenti di quattro regioni nell’ambito della riforma dell’autonomia.

Intesa Sanpaolo premia le imprese vincenti di sud Piemonte e Liguria

Temi più discussi: Imprese Vincenti, arriva a Cuneo il tour delle pmi eccellenti; Violazione della privacy, multa da 31,8 milioni a Intesa; Banca Progetto, 4 passi verso il Risanamento fino al 9 aprile; Salone del Mobile, Intesa Sanpaolo supporta design e filiera Made in Italy.

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IMPRESE VINCENTI 2026 INTESA SANPAOLO | A Mestre dieci eccellenze che trainano economia reale e Made in ItalyA Mestre Imprese Vincenti valorizza 10 PMI del Nord Est: crescita, export e innovazione senza perdere identità territoriale. ilsussidiario.net

La società del gruppo Intesa Sanpaolo ha partecipato all’aumento di capitale dell’insurtech quotata all’Egm insieme a Net Insurance, Banco Desio e Smart Capital. L’obiettivo è raccogliere 6 milioni utili ad accelerare la crescita - facebook.com facebook

Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile, sostegno al design Made in Italy tra finanza, innovazione e mercati globa x.com