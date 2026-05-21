Nell’ambito di un’indagine della Procura di Belluno, sono state iscritte tre persone nel registro degli indagati. Tra queste figura anche l’amministratore delegato di una società assicurativa. La vicenda riguarda un’inchiesta ancora in corso, con dettagli non ancora resi pubblici. Le autorità stanno svolgendo approfondimenti per chiarire i fatti e raccogliere eventuali elementi di prova. Fino a questo momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulle accuse o sui reati ipotizzati.

Le persone formalmente indagate nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Belluno sono tre, una delle quali è l’amministratore delegato di Simico, Fabio Massimo Saldini. Lo riferisce il Procuratore capo, Massimo De Bortoli. Allo stato attuale non è ancora prevista una loro convocazione. Prima, è stato spiegato, occorre completare le acquisizioni di documentazione, anche informatica, utile a ricostruire il fatto. “Nel doveroso rispetto per le indagini, siamo sicuri che per garantire il successo delle Olimpiadi Milano Cortina siano state rispettate tutte le regole, nonostante i tempi ristretti che hanno imposto lavori molto rapidi”. Così fonti del Mit, che aggiungono come “di certo, è indiscutibile il grande risultato dei Giochi: per questo vanno ribaditi l’orgoglio e la gratitudine”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Olimpiadi: tre gli indagati, tra di loro l’ad di Simico

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