Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda | sono tre gli indagati

Nella notte di Pasqua ad Atripalda, in Contrada Alvanite, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. Tre persone risultano attualmente indagate in seguito all’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per fare luce sui fatti e individuare eventuali responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita durante gli spari. Le autorità stanno analizzando le testimonianze e i reperti trovati sul luogo.

Avellino, 8 aprile 2026 - Nella notte di Pasqua, ad Atripalda, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco in Contrada Alvanite. Sulla vicenda, la Procura procede per l’ipotesi di tentato omicidio, mentre proseguono le indagini da parte dei Carabinieri, con l’obiettivo di ricostruire. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda. Indagini in corso su un possibile atto intimidatorio tra famiglie romAd Atripalda, nella notte di Pasqua, almeno sei colpi d’arma da fuoco hanno colpito l’appartamento di un ventenne di etnia rom, già noto alle forze... Incidente nella notte ad Atripalda: auto in fiamme, feriti tre giovaniTempo di lettura: < 1 minutoMomenti di paura nella notte ad Atripalda, dove un’auto è andata a fuoco dopo un incidente avvenuto nei pressi della... Temi più discussi: Spari nella notte contro il Just Me di Lonato, indagini in corso; Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda. Indagini in corso su un possibile atto intimidatorio tra famiglie rom; Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda: è giallo a contrada Alvanite; Maddaloni, spari nella notte: paura e un ferito. Spari nella notte a Marano, 43enne colpito a bordo della sua autoQuesta notte i carabinieri sono intervenuti a via Castel Belvedere. Poco prima ignoti avevano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine per poi fu ... internapoli.it Agguato nella notte: 43enne ferito a colpi di pistolaMARANO - Spari nella tarda serata a Marano di Napoli, dove intorno alle 23.30 i carabinieri sono intervenuti in via Castel Belvedere dopo una segnalazione Agguato nella notte: 43enne ferito a colpi di ... marigliano.net La Stampa. . Spari dell’esercito israeliano su un veicolo Unifil che trasportava anche militari italiani. Il ministro degli Esteri Tajani ha fatto sapere che non ci sono feriti. L’attacco è la sfida di Israele all’accordo: Tel Aviv sta continuando a colpire il Libano e Beirut - facebook.com facebook Sentire il “pistolero” Pozzolo, diventato celebre per gli spari al veglione di Capodanno, sproloquiare di sicurezza è veramente imbarazzante. La verità è che dopo quattro anni di governo i risultati della Meloni in termini di sicurezza sono zero. Aumentano i reati x.com