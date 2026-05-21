Olimpiadi perquisizioni in due società per la cabinovia di Cortina | coinvolta anche Napoli

Nelle ultime ore sono in corso perquisizioni in diverse città italiane, tra cui Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina d'Ampezzo, nell'ambito di un'indagine riguardante i lavori della cabinovia Apollonio-Socrepes, l'impianto a fune di Cortina. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nella gestione delle gare d'appalto, con l'obiettivo di fare luce su eventuali violazioni. Le attività sono state avviate dalla magistratura per verificare le procedure legate alla realizzazione e all'assegnazione dei lavori.

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