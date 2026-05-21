Milano Cortina 2026 perquisizioni in due società per cabinovia Giochi

Nell’ambito di un’indagine sulla costruzione della cabinovia che collegherà le località Apollonio e Socrepes, sono state eseguite perquisizioni in due società coinvolte nel progetto. Le attività investigative riguardano presunte irregolarità nei lavori di realizzazione dell’impianto a fune, parte dei preparativi per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina nel 2026. Le autorità hanno acquisito documenti e materiali presso le aziende coinvolte e stanno analizzando eventuali violazioni delle normative.

Nell’ambito di un’indagine sui lavori della cabinovia Apollonio-Socrepes, l’impianto a fune di Cortina che avrebbe dovuto essere operativo per l’inizio delle Olimpiadi invernali, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria della Squadra Mobile di Belluno e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di Roma stanno eseguendo, nelle città di Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina d’Ampezzo, operazioni di perquisizione nei locali di pertinenza delle società SiMICO S.p.a. (committente delle opere) e GRAFFER S.r.l. (esecutrice delle opere), nonché perquisizioni personali e informatiche nei confronti dei soggetti indagati nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto il reato di turbata libertà della gara di appalto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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