Nomine partecipate Mef nel 2026 rinnovi record | coinvolta anche la Società Stretto di Messina

Nel 2026 si prevede il rinnovo di 214 organi sociali di società partecipate pubbliche, coinvolgendo complessivamente 842 persone. Questi rinnovi riguardano 155 società controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che totalizzano ricavi per circa 206 miliardi di euro. Tra le società interessate figura anche la Società Stretto di Messina. Si tratta di un record rispetto alle precedenti annualità per il sistema delle partecipate pubbliche.

Nel complesso, dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2026, i consiglieri d’amministrazione nominati o riconfermati nelle partecipate del MEF, tra primo e secondo livello, sono stati 1.276. Sommando i 516 incarichi attesi nei prossimi mesi, il totale nel quadriennio raggiungerà quota 1.792. L’analisi evidenzia anche il tema dell’equilibrio di genere: sulle 842 posizioni in scadenza, le donne sono 322, pari al 38,2%, con un incremento rispetto al 31,3% del 2021 e a percentuali inferiori al 28% negli anni precedenti. Nelle società controllate direttamente dal MEF la presenza femminile raggiunge il 43,2%, mentre nelle controllate indirette si attesta al 41,1%. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Match "poltronissime" nelle partecipate statali: la Stretto di Messina tra nomine e interventi sul territorio

Partecipate statali, corsa alle nomine: Stretto di Messina offre supporto post-tempesta e cambia ruolo.Si apre ufficialmente una fase cruciale per le partecipate statali, con un’attenzione particolare rivolta alla società Stretto di Messina.

Temi più discussi: Nomine, al via la tornata primaverile delle partecipate; Del Fante e Rovere confermati alle Poste: i nodi su Leonardo e Terna, dopo Pasqua il risiko per le partecipate minori; Nomine nelle partecipate la partita entra nel vivo.

Nomine, intesa in due tempi. Del Fante ok, nodo LeonardoLa tornata di rinnovi nelle partecipate inizia da Poste. Tra stasera e domani vertice di maggioranza, Di Foggia verso la conferma a Terna ... repubblica.it

Poltrone, il risiko di Meloni: oltre 200 nomine per blindare le partecipate. Chi resta e chi rischia nel 2026Il lascito di Giorgia Meloni non si misurerà solo in decreti e riforme. Il futuro testamento politico del governo si scriverà tra le pieghe del mosaico dei rinnovi delle partecipate pubbliche: un ... milanofinanza.it

Il Consorzio autostradale chiede alla società Stretto di Messina un piano di manutenzione straordinaria in vista dell'avvio dei lavori previsto per fine anno. Sotto la lente nove opere tra viadotti e gallerie. - facebook.com facebook

PIETRO CIUCCI, AD DELLA SOCIETÀ 'STRETTO DI MESSINA', ANNUNCIA CHE ENTRO ENTRO L'ULTIMO TRIMESTRE... x.com