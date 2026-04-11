Olimpiadi caos a Socrepes | la cabinovia è ferma per la sicurezza

A Socrepes si registra un blocco operativo a causa di divergenze tra chi gestisce i lavori per le Olimpiadi invernali e le autorità di controllo tecnico. La cabinovia, elemento fondamentale per l'accesso alla zona, rimane ferma per motivi di sicurezza. La situazione ha causato disagi tra gli utenti e ha portato a un rallentamento delle attività legate all'evento. La questione è al centro di un confronto tra le parti coinvolte.

Le divergenze tra la gestione dei lavori per le Olimpiadi invernali e le autorità di controllo tecnico stanno mettendo in luce un forte stallo operativo a Socrepes. Mentre la Società Infrastrutture Milano Cortina (Simico) aveva comunicato il completamento della cabinovia Apollio-Socrepes, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa) ha smentito ufficialmente tale versione, dichiarando che non è stata nemmeno presentata la richiesta necessaria per avviare i controlli di sicurezza. Il divario tra comunicazioni ufficiali e realtà del cantiere. La discrepanza tra le versioni emerge con chiarezza dalla lettera inviata dal dirigente generale di Ansfisa, l’ingegner Marturano, alla parlamentare Zanella. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olimpiadi, caos a Socrepes: la cabinovia è ferma per la sicurezza Sicurezza in discussione per la cabinovia Apollonio Socrepes: ispezioni previste da lunedìA meno di cinque giorni dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali, la cabinovia Apollonio-Socrepes, fondamentale per il collegamento tra il... Cabinovia Apollonio-Socrepes, scontro tra la Fondazione e Simico: «Se non c'è, scuole chiuse tre giorni»CORTINA (BELLUNO) - Il caso Apollonio-Socrepes fa deflagrare lo scontro al vertice di Milano Cortina 2026. Cabinovia Socrepes, Ansfisa smentisce Simico sull’opera olimpica ormai pronta: Non ci hanno chiesto il sopralluogoLa lettera dell'Agenzia per la Sicurezza all'onorevole Zanella: Non ci hanno chiesto il sopralluogo per il via libera ... ilfattoquotidiano.it Aperto un fascicolo su cabinovia Socrepes dopo esposto dei residentiLa Procura di Belluno ha aperto un fascicolo sulla cabinovia Apollonio-Socrepes di Cortina, che doveva essere operativa per le Olimpiadi, a seguito di un esposto per disastro e frana colposi ... ansa.it