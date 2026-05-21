Olimpiadi di inglese | l’IC Brin conquista le fasi nazionali a Jesolo

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Brin di Terni hanno ottenuto il pass per le fasi nazionali delle Olimpiadi di inglese, che si svolgono a Jesolo. Hanno superato le selezioni tra partecipanti provenienti da oltre 60 paesi e altre scuole italiane, dimostrando ottime competenze linguistiche. La partecipazione si è svolta attraverso una serie di prove scritte e orali, che hanno permesso ai giovani di qualificarsi per la fase successiva del torneo. Sono stati così scelti i rappresentanti dell’istituto per questa competizione internazionale.

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? Punti chiave Chi sono gli studenti che rappresentano Terni a Jesolo?. Come hanno fatto i ragazzi del Brin a superare 60 nazioni?. Quali sono le sfide decisive che attendono i qualificati nelle prossime ore?. Perché questo successo internazionale conferma la validità della scuola locale?.? In Breve Qualificazioni europee a Jesolo con tre studenti impegnati fino al 20 maggio.. Gaia Arapi, Enea Zella e Viola Bussetti superano la fase Little Hippo.. Raian Bibaj, Elena Parlog, Leo Thompson, Mattia Provantini ed Elisabeta Parlog qualificati Hippo 1.. Giulio Albanesi, Kevleen Kumari, Kaur Aghamjot, Nushaiba Tashmin, Luca Bussetti, Ludovica Ianora e Saini Randeep qualificati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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