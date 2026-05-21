Olimpiadi di inglese | l’IC Brin conquista le fasi nazionali a Jesolo

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Brin di Terni hanno ottenuto il pass per le fasi nazionali delle Olimpiadi di inglese, che si svolgono a Jesolo. Hanno superato le selezioni tra partecipanti provenienti da oltre 60 paesi e altre scuole italiane, dimostrando ottime competenze linguistiche. La partecipazione si è svolta attraverso una serie di prove scritte e orali, che hanno permesso ai giovani di qualificarsi per la fase successiva del torneo. Sono stati così scelti i rappresentanti dell’istituto per questa competizione internazionale.

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