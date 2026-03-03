Golf A Priani-Gualandi la Tecnofreight Challenge 64 giocatori a caccia dei pass per le fasi nazionali

Domenica scorsa, sui green del Cus Ferrara, è andata in scena la tappa della Tecnofreight Golf Challenge 2026, gara a coppie con formula 4 palle la migliore, valida per la qualificazione alle fasi finali. L'evento ha visto la partecipazione di 64 giocatori che si sono sfidati con grande determinazione e spirito sportivo sui fairway ferraresi, confermando ancora una volta l'entusiasmo e la competitività che caratterizzano il circuito. In palio non solo prestigiosi premi di tappa, ma anche l'accesso alle ambite finali nazionali. La prima coppia classificata Lordo e la prima coppia Netto hanno infatti conquistato il pass per l'atto conclusivo della stagione: la finale Lordo si disputerà presso il prestigioso Golf Club Salsomaggiore Terme, mentre la finale Netto si giocherà sui percorsi del Riva Toscana Golf Resort & Spa.