Golf A Priani-Gualandi la Tecnofreight Challenge 64 giocatori a caccia dei pass per le fasi nazionali

Da sport.quotidiano.net 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica scorsa sui green del Cus Ferrara si è disputata una tappa della Tecnofreight Golf Challenge 2026, una gara a coppie con formula quattro palle la migliore. Alla competizione hanno partecipato 64 giocatori, tutti in cerca dei pass per le fasi nazionali. La prova ha visto protagonisti i concorrenti in un torneo che ha messo alla prova le loro capacità sul campo.

Domenica scorsa, sui green del Cus Ferrara, è andata in scena la tappa della Tecnofreight Golf Challenge 2026, gara a coppie con formula 4 palle la migliore, valida per la qualificazione alle fasi finali. L’evento ha visto la partecipazione di 64 giocatori che si sono sfidati con grande determinazione e spirito sportivo sui fairway ferraresi, confermando ancora una volta l’entusiasmo e la competitività che caratterizzano il circuito. In palio non solo prestigiosi premi di tappa, ma anche l’accesso alle ambite finali nazionali. La prima coppia classificata Lordo e la prima coppia Netto hanno infatti conquistato il pass per l’atto conclusivo della stagione: la finale Lordo si disputerà presso il prestigioso Golf Club Salsomaggiore Terme, mentre la finale Netto si giocherà sui percorsi del Riva Toscana Golf Resort & Spa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

golf a priani gualandi la tecnofreight challenge 64 giocatori a caccia dei pass per le fasi nazionali
© Sport.quotidiano.net - Golf. A Priani-Gualandi la Tecnofreight Challenge 64 giocatori a caccia dei pass per le fasi nazionali

Golf. Sergio Priani e Bruno Gualandi prima coppia sul green cussinoNonostante il clima pungente, domenica i green del Cus Ferrara Golf si sono animati da un appuntamento molto sentito dai frequentatori dell’impianto...

Volley, Tommaso Ichino e Francesco Recine trascinano Milano: pass per gli ottavi di Challenge CupMilano ha sconfitto l’UGD Stip Stip nel ritorno dei sedicesimi di finale della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per...

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.