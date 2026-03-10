In Lombardia, la settimana si preannuncia caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili con pioggia, nuvole e momenti di smog alternati. Le previsioni indicano un clima variabile, con fasi di maltempo che si susseguono e qualche intervallo di cielo più sereno. Le temperature rimangono moderate, mentre le precipitazioni restano una costante nelle prossime giornate.

Nessuno o quasi ama la pioggia ma un po’ ne servirebbe, magari accompagnata da forti folate di vento, per allontanare la cappa di smog che insiste sulla Lombardia, dopo tre lunghe settimane dominate dall'alta pressione, da temperature anomale e, di conseguenza, dal valzer delle limitazioni al traffico automobilistico per ridurre la concentrazione di Pm10. Il prezzo per gli inverni asciutti e le primavere in anticipo lo paghiamo in termini di inquinamento e la moneta è la nostra salute. Quello che sta per concludersi è il terzo inverno più caldo degli ultimi 35 anni dopo quelli del 20232024 (primo posto) e 20192020 (secondo posto), spiega Arpa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una settimana all’inglese con pioggia, nuvole e smog a fasi alterne: le previsioni meteo in Lombardia

