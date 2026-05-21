Olbia-New York | decolla il primo volo diretto per la Gallura

È stato inaugurato il primo volo diretto tra Olbia e New York, segnando l'avvio di un collegamento aereo tra la Gallura e gli Stati Uniti. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato rappresentanti di compagnie aeree americane e autorità locali. Il volo, operativo da questa settimana, prevede frequenze settimanali e mira ad aumentare i flussi turistici verso la regione. La partenza si è svolta presso l'aeroporto locale, con un breve discorso di benvenuto da parte dei responsabili dell’aeroporto e degli organizzatori del servizio.

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