Dalla Puglia a New York | via al volo diretto il primo atterraggio

Alle 6 di questa mattina, un volo di United Airlines proveniente da New York ha effettuato il suo primo atterraggio in Puglia, segnando l’avvio della nuova rotta diretta tra le due destinazioni. La partenza è avvenuta nella città statunitense e l’operazione rappresenta il primo collegamento aereo diretto tra il sud Italia e gli Stati Uniti gestito da questa compagnia.

Il primo volo per la Puglia delle United Airlines, partito da New York, è atterrato stamattina alle 6.20 allo scalo di Bari. Si tratta del primo collegamento diretto operato da United verso la Puglia, dopo l'esperimento di Neos dell'estate scorsa. Sono 167 i passeggeri arrivati a Bari oggi, tra di loro molti statunitensi con origini pugliesi, cone un uomo di 60 anni di Gioia del Colle che non incontra la madre da circa 30 anni. Saranno 4 i collegamenti settimanali che verranno effettuati per tutta l'estate .🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Dalla Puglia a New York: via al volo diretto, il primo atterraggio Notizie correlate Aeroporto Catania: Delta riprende volo diretto per New YorkRiparte oggi, con più di un mese di anticipo rispetto al 2025, il collegamento Delta Air Lines da Catania per l’aeroporto JFK di New York. Usa, Fbi: “Minaccia su volo diretto a New York, dirottato a Pittsburgh”“L’Fbi di Pittsburgh è a conoscenza di una segnalazione di minaccia a bordo di un volo diretto a New York. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: United: in arrivo a Bari il primo volo da New York; Trofeo Italia Puglia: si chiude con i fuochi d'artificio; Puglia, presentato il report sui neofascismi. Decaro Imparare dalla storia; Gli studenti pugliesi sul parquet del PalaPentassuglia per la New Basket School Cup 2026. Dalla Puglia partono ogni anno 6mila studenti. Aumentano gli iscritti, ma la fuga non si arresta: tutti i numeriIn Puglia aumenta il numero degli iscritti agli atenei della regione ma al contempo aumentano anche i giovani che decidono di studiare altrove. Da una parte la crescita, dall'altra l'emorragia: è una ... quotidianodipuglia.it Dalla Puglia a Bruxelles, la protesta degli agricoltori contro le politiche dell'UePiù di mille trattori, migliaia di agricoltori provenienti da tutta Europa, tra loro anche un centinaio dalla Puglia. In marcia verso il quartiere europeo di Bruxelles, dove capi di Stato e di governo ... rainews.it ÒGGI, 1 MAGGIO, LO DEDICHIAMO AI CUCCIOLI COME NALA, DALLA PUGLIA SOS ADOZIONE URGENTE È RIMASTA SOLA NALA È rimasta sola, il suo fratellino è stato adottato e lei non può giocare più con ne - facebook.com facebook