Palermo-New York | United estende il volo diretto fino al 2026

La compagnia aerea ha annunciato che il volo diretto tra Palermo e New York sarà operato fino al 2026, prolungando così la connessione tra le due città. La decisione coinvolge sia la stagione estiva che quella invernale, con nuovi giorni di operatività previsti per i periodi più freddi. Questi voli rappresentano un collegamento stabile tra le due destinazioni, senza specificare cambiamenti immediati nell’offerta o nelle frequenze. La continuità del servizio sarà garantita anche durante le festività e le vacanze invernali.

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