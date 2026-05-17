Palermo-New York | United estende il volo diretto fino al 2026
La compagnia aerea ha annunciato che il volo diretto tra Palermo e New York sarà operato fino al 2026, prolungando così la connessione tra le due città. La decisione coinvolge sia la stagione estiva che quella invernale, con nuovi giorni di operatività previsti per i periodi più freddi. Questi voli rappresentano un collegamento stabile tra le due destinazioni, senza specificare cambiamenti immediati nell’offerta o nelle frequenze. La continuità del servizio sarà garantita anche durante le festività e le vacanze invernali.
? Domande chiave Come cambierà l'economia locale con i voli tutto l'anno?. Quali sono i nuovi giorni di volo previsti per l'inverno?. Perché questa rotta favorisce il turismo delle radici siciliane?. Quale altra compagnia offre collegamenti diretti verso New York?.? In Breve Voli estesi fino al 17 dicembre 2026 con Boeing 764 e 763.. Frequenze settimanali cambiano da lunedì-giovedì-sabato a martedì-giovedì-domenica in inverno.. Neos garantisce due frequenze settimanali alternative verso l'aeroporto JFK di New York.. Gianfranco Battisti e il sindaco Lagalla puntano sulla destagionalizzazione e turismo delle radici.. United Airlines estenderà il collegamento diretto tra Palermo e New YorkNewark fino al 17 dicembre 2026, garantendo voli senza scalo anche oltre la stagione turistica estiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu
PBS News Hour full episode, April 21, 2026
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