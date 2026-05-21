Gli Oklahoma City Thunder hanno pareggiato la serie contro i San Antonio Spurs dopo una partita lunga e combattuta, terminata solo dopo due tempi supplementari. La sfida si è conclusa con la squadra di casa che ha portato a casa il risultato, dopo aver subito una sconfitta nel primo incontro. La partita è stata caratterizzata da prestazioni decisive di alcuni giocatori, tra cui Caruso e Gilgeous-Alexander, che si sono distinti per la loro determinazione e impegno sul campo.

Oklahoma City (Stati Uniti), 20 maggio 2026 - Non si è fatto attendere, dopo il ko arrivato al termine di una gara 1 mozzafiato e decisa soltanto dopo ben due tempi supplementari, il ri scatto degli Oklahoma City Thunder. Nel secondo atto delle finali di Western Conference, giocato sempre tra le mura amiche del Paycom Center, infatti, i campioni NBA in carica hanno infatti sconfitto i San Antonio Spurs 122-113 portando la serie sull'1-1. Anche gara 2 non ha di certo lesinato emozioni e ha visto i Thunder prendere in mano le redini della gara con un parziale di 31-20 per poi respingere ogni coraggioso assalto degli Spurs, capaci più volte di rifarsi pericolosamente sotto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, Caruso e Gilgeous-Alexander implacabili. OKC porta la serie con San Antonio sull'1-1

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