Gli Oklahoma City Thunder hanno conquistato una vittoria importante nei play-off NBA, sconfiggendo i Phoenix Suns grazie a una prestazione decisiva di Gilgeous-Alexander. Nel frattempo, i Pistons si trovano in una posizione critica, con poche possibilità di continuare la loro avventura nella competizione. La sfida tra le squadre continua a riservare sorprese e a segnare il ritmo della postseason, mentre le altre contendenti si preparano alle prossime sfide.

2026-04-28 09:57:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Gli Oklahoma City Thunder hanno lanciato un minaccioso avvertimento al resto delle squadre nei play-off NBA con una serie di demolizioni dei Phoenix Suns. Il campione in carica Thunder era decisamente troppo forte per Phoenix, vincendo Gara Quattro 131-122 completando un 4-0. È il terzo anno consecutivo che vincono 4-0 al primo turno. Shai Gilgeous-Alexander è stato prevedibilmente il catalizzatore, segnando 31 punti e aggiungendo otto assist e l’MVP in carica ha detto che vincere facilmente in questa fase fa bene alla fiducia e fa bene alle gambe. “È davvero una bella sensazione”, ha detto.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Riepilogo play-off: Gilgeous-Alexander aiuta OKC a superare Phoenix ma i Pistons sono sull’orlo del baratro

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