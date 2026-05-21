Ok le verifiche sulle scuole della ‘zona rossa’ domani lezioni regolari

Dopo le verifiche tecniche effettuate questa mattina nei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, le scuole della zona rossa sono state giudicate sicure. I sopralluoghi, condotti dai tecnici comunali, hanno riguardato gli edifici scolastici che erano rimasti chiusi in via precauzionale dopo il terremoto avvenuto nella notte. L’amministrazione ha comunicato che le lezioni riprenderanno regolarmente da domani, senza ulteriori restrizioni o misure di sicurezza.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Sono terminati i sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali negli edifici scolastici della zona rossa (quartieri Bagnoli e Fuorigrotta), rimasti precauzionalmente chiusi oggi a seguito dell’evento sismico di questa notte. I sopralluoghi sono stati effettuati anche in alcuni edifici scolastici ricadenti in municipalità limitrofe alla zona rossa. I controlli approfonditi non hanno rilevato criticità strutturali. Si registrano esclusivamente limitate e parziali interdizioni ad aree circoscritte di alcuni plessi, che tuttavia non compromettono in alcun modo la sicurezza generale né il regolare svolgimento delle lezioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ok le verifiche sulle scuole della ‘zona rossa’, domani lezioni regolari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ENG SUB | Stellar Transformations Season 6 | Yuewen Animation Sullo stesso argomento Domani scuole regolarmente aperte dopo le verifiche post terremoto ai Campi FlegreiDomani scuole riaperte dopo la pausa per festività pasquali e controlli per lo sciame sismico iniziato stanotte nei Campi Flegrei: lo fa sapere la... Terremoto Campi Flegrei, chiuse le scuole nella "Zona Rossa" di Bagnoli-FuorigrottaIn seguito all'evento sismico di questa notte ed allo sciame in corso anche ora, l'Amministrazione Comunale di Napoli, d'intesa con la Protezione... Terremoto Campi Flegrei, verifiche nella scuole di Napoli in zona rossaNapoli–Sono in corso da parte dei tecnici comunali le verifiche in tutte le scuole della zona rossa dei Campi Flegrei e in alcuni edifici scolastici della ... cronachedellacampania.it Obblighi di pubblicazione, attestazione al 15 giugno: adempimento anche per le scuoleIl provvedimento riguarda le amministrazioni e gli enti tenuti all’applicazione della disciplina sulla trasparenza ... orizzontescuola.it