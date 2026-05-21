Ok del Consiglio di Stato alla tangenziale

Il Consiglio di Stato ha deciso di respingere il ricorso contro l’accordo di programma relativo alla costruzione di una nuova tangenziale. La decisione riguarda un procedimento giudiziario avviato da alcuni cittadini e associazioni che contestavano l’approvazione dell’accordo. La richiesta di sospensiva del progetto era stata avanzata durante l’iter amministrativo, ma il tribunale ha ritenuto di non accoglierla, confermando così la validità dell’accordo di programma. La questione riguarda principalmente le autorizzazioni e le procedure di approvazione del progetto.

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