Ok del Consiglio di Stato alla tangenziale

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Stato ha deciso di respingere il ricorso contro l’accordo di programma relativo alla costruzione di una nuova tangenziale. La decisione riguarda un procedimento giudiziario avviato da alcuni cittadini e associazioni che contestavano l’approvazione dell’accordo. La richiesta di sospensiva del progetto era stata avanzata durante l’iter amministrativo, ma il tribunale ha ritenuto di non accoglierla, confermando così la validità dell’accordo di programma. La questione riguarda principalmente le autorizzazioni e le procedure di approvazione del progetto.

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Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato contro l’accordo di programma sottoscritto da Provincia di Reggio e Comune di Novellara per il completamento dell’ultimo tratto della tangenziale nord di Novellara, confermando la sentenza del Tar di Parma che già in primo grado aveva giudicato legittimo il procedimento amministrativo. Stavolta il Consiglio di Stato ha riconosciuto la correttezza del percorso seguito da Provincia, Comune e Regione, inserito nella pianificazione urbanistica del territorio, con l’opera pubblica che mantiene "una valenza strategica più ampia rispetto alla sola variante urbanistica, anche per gli aspetti ambientali, territoriali e di mobilità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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