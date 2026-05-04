Per entrare a Medicina resta il semestre filtro la sentenza del Consiglio di Stato | perché i giudici danno di nuovo ragione alla ministra Bernirni

Il Consiglio di Stato ha confermato il mantenimento del semestre filtro per l'accesso a Medicina, respingendo le contestazioni legali contro la riforma proposta dalla ministra Bernini. La sentenza stabilisce che la modifica alle modalità di ammissione è stata confermata anche in sede giudiziaria, chiudendo così l’ultima fase delle impugnazioni amministrative. La decisione si inserisce in un quadro normativo che ha suscitato numerose opposizioni e ricorsi.

La riforma della facoltà di Medicina voluta dalla ministra Anna Maria Bernini supera anche l’ultimo scoglio legale e incassa una vittoria definitiva contro la vasta ondata di contestazioni amministrative che l’aveva travolta. Dopo le ordinanze del Tar del Lazio, anche il Consiglio di Stato ha confermato la validità delle nuove modalità di selezione, rigettando in massa i ricorsi presentati dagli studenti. Nell’ordinanza emessa dai giudici di secondo grado, viene messo nero su bianco che l’attuale impianto normativo «non appare illogico o irragionevole», confermando così la piena legittimità delle scelte ministeriali. Perché i ricorsi di medicina sono stati respinti.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Medicina, il Consiglio di Stato respinge l’appello contro la sentenza del Tar sul semestre apertoIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello contro la decisione del Tar del Lazio sul semestre aperto per la facoltà di Medicina. Medicina: respinti i ricorsi degli studenti sul semestre filtro. Per i giudici del Tar è legittimoIl debutto del nuovo sistema di accesso a Medicina esce indenne dal primo grande scoglio giudiziario. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Semestre filtro a Medicina, il Tar ne conferma la validità; DISTANZE TRA EDIFICI: se c’è malgoverno la P.A. è tenuta ad annullare il titolo rilasciato; Medicina generale: FIMMG, Decreto ministeriale distrugge il medico di famiglia. Meloni intervenga; La farmacia dei servizi è sempre più al centro della sanità (grazie anche a due nuove leggi). Medicina, anche il Consiglio di Stato salva il semestre filtroRespinto il ricorso contro la decisione del Tar Lazio che aveva promosso l’impianto del restyling voluto dalla ministra Bernini: la riforma resiste ... ilsole24ore.com Medicina, il Consiglio di Stato respinge l’appello contro la sentenza del Tar sul semestre apertoIl Consiglio di Stato ha respinto l'appello contro la decisione del Tar del Lazio sul semestre aperto per la facoltà di Medicina. Il Tar del Lazio aveva ... lapresse.it È approdato al Consiglio di Stato il ricorso in appello presentato da alcuni candidati della lista “Udc–Noi Moderati” contro l’esclusione dalla competizione elettorale di Gallipoli - facebook.com facebook Il Consiglio di Stato chiarisce che l’impegno di spesa non incide sull’efficacia dell’aggiudicazione e non può spostare il dies a quo dell’autotutela Il termine è decadenziale e decorre dall’aggiudicazione definitiva @LavoriPubblici lavoripubblici.it/news/ x.com