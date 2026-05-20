tangenziale di novellara ok dal consiglio di stato

Il Consiglio di Stato ha deciso di respingere il ricorso riguardante la tangenziale di Novellara. La decisione è stata annunciata oggi, mettendo fine a una disputa legale iniziata settimane fa. La vicenda riguardava una contestazione sulla validità di alcune autorizzazioni e permessi necessari per la realizzazione dell’opera. Nessuna ulteriore comunicazione è stata rilasciata riguardo alle motivazioni della sentenza o alle eventuali conseguenze pratiche per il progetto.

Novellara (Reggio Emilia), 20 maggio 2026 - Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato contro l’accordo di programma sottoscritto da Provincia di Reggio e Comune di Novellara per il completamento dell’ultimo tratto della tangenziale nord di Novellara, confermando la sentenza del Tar di Parma che già in primo grado aveva giudicato legittimo il procedimento amministrativo. Stavolta il Consiglio di Stato ha riconosciuto la correttezza del percorso seguito da Provincia, Comune e Regione, inserito nella pianificazione urbanistica del territorio, con l’opera pubblica “che mantiene una valenza strategica più ampia rispetto alla sola variante urbanistica, anche per gli aspetti ambientali, territoriali e di mobilità”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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