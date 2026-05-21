Ogni cittadino può contribuire donando beni di prima necessità il quartiere Fiumicino si fa solidale

A Fiumicino, i cittadini possono partecipare alla raccolta di beni di prima necessità promossa dai Quartieri solidali, un’iniziativa che coinvolge anche gli altri sette quartieri di Savignano sul Rubicone. La solidarietà si manifesta attraverso questa operazione di sostegno, aperta a tutti coloro che vogliono contribuire. La raccolta si svolge in diversi punti di distribuzione distribuiti nel quartiere, con l’obiettivo di raccogliere generi di prima necessità da condividere con chi ha bisogno.

La raccolta dei Quartieri solidali che coinvolge gli otto quartieri di Savignano sul Rubicone tocca Fiumicino. Sabato 23 maggio il quartiere ospiterà la postazione della Consulta all’ingresso del Romagna Center, in piazzale Cristoforo Colombo 3, a Savignano mare (rif. Cesare, 339 4935894). I. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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