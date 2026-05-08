Carta Spesa | dal Comune 170mila euro per l' acquisto di beni di prima necessità
La Giunta comunale ha approvato la 'Carta Spesa 2026', un'iniziativa del Comune di Pisa arrivata alla quarta edizione, destinata a supportare le famiglie in difficoltà. Sono stati stanziati 170mila euro per l'acquisto di beni di prima necessità, destinati a residenti sul territorio in condizione di bisogno. L’obiettivo è fornire un aiuto concreto alle famiglie che si trovano in situazioni di disagio economico.
Approvata dalla Giunta comunale la 'Carta Spesa 2026', l’agevolazione promossa dal Comune di Pisa per il quarto anno consecutivo, con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di bisogno residenti sul territorio. Sulla misura l’amministrazione comunale mette a disposizione 170mila euro.I.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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