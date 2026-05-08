Carta Spesa | dal Comune 170mila euro per l' acquisto di beni di prima necessità

La Giunta comunale ha approvato la 'Carta Spesa 2026', un'iniziativa del Comune di Pisa arrivata alla quarta edizione, destinata a supportare le famiglie in difficoltà. Sono stati stanziati 170mila euro per l'acquisto di beni di prima necessità, destinati a residenti sul territorio in condizione di bisogno. L’obiettivo è fornire un aiuto concreto alle famiglie che si trovano in situazioni di disagio economico.

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