Oggi si dà inizio alla Novena dedicata a Santa Rita da Cascia, considerata l’avvocata dei casi impossibili. La preghiera si concentra sull’affidarsi alla santa per ottenere aiuto e conforto nelle difficoltà. La cerimonia prevede momenti di riflessione e invocazioni, rivolte a chiedere sostegno nei momenti di prova e di sconforto. La tradizione invita i fedeli a partecipare con fede e devozione, condividendo un momento di spiritualità collettiva.

In questo primo giorno della Novena, bussiamo alla porta del cuore di Santa Rita per chiedere forza nelle prove e speranza laddove tutto sembra perduto. Si apre oggi il cammino di preghiera dedicato a Santa Rita da Cascia, la Santa che più di ogni altra ha saputo trasformare il dolore in amore e la sofferenza in offerta. Definita da secoli come l’“Avvocata dei casi impossibili”, Rita non è solo una potente mediatrice, ma una sorella che ha vissuto le fatiche del matrimonio, della vedovanza e della vita religiosa, portando su di sé il segno della spina di Cristo. Ripercorriamo le principali tappe della sua vita, attraverso una sintesi offerta dal sito ufficiale del monastero di Santa Rita da Cascia, a cominciare dalla sua famiglia di origine: Rita figlia tra il 1381 e il 1397.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena a Santa Rita da Cascia, avvocata dei casi impossibili: primo giorno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PREGHIERA A SANTA RITA DA CASCIA PER UNA GRAZIA IMPOSSIBILE OGGI — CAUSE DIFFICILI

Notizie correlate

Gemellaggio di Fede 2026: Cascia e Chicago unite da Santa RitaÈ stato presentato martedì mattina a palazzo Donini il Gemellaggio di Fede 2026 tra la città di Cascia e la città di Chicago.

Leggi anche: La reliquia di Santa Rita da Cascia a Riposto fino al 26 aprile

Temi più discussi: Dal 12 al 20 maggio la Novena di Santa Rita : tra gli appuntamenti il nuovo Rosario per la Pace in Basilica e in streaming; Chiesa dei Cappuccini: inizia oggi a Corato la Novena in onore di Santa Rita; Santa Rita: dal 21 al 23 maggio a Cremona le iniziative per celebrarla; Festa di Santa Rita da Cascia: programma delle celebrazioni.

Urge novena… O Santa protettrice degli afflitti, potente avvocata nei casi disperati, Santa Rita da Cascia: voi che siete il sole brillante di Santa Chiesa Cattolica, lo ... x.com

Consiglio necessario: quale santo intercedere per un bambino di 4 mesi che lotta per la vita? - reddit.com reddit

Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili, nono giornoSanta Rita da Cascia, ha vissuto due vocazioni, prima di moglie e madre e poi dopo essere rimasta solo al mondo, la chiamata alla vita consacrata. Entrambe sono state da lei realizzate appieno, ... lalucedimaria.it

Dalla clausura del monastero di santa Rita da Cascia il rosario della Novena in diretta socialFino al 20 maggio, dalle ore 11.50 alle 12.35, in occasione della Novena di Santa Rita da Cascia che anticipa la Festa, per la prima volta dal Coro, il luogo in cui pregano insieme o da sole, le ... korazym.org