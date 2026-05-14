Nel secondo giorno della Novena a Santa Rita da Cascia, si riflette sull'importanza della pazienza e della fiducia. Durante questa giornata, si sottolinea come Santa Rita rappresenti un esempio di perseveranza e speranza per chi si affida a lei nei momenti di difficoltà. La preghiera si concentra sul chiedere forza e coraggio, con la consapevolezza che il suo sguardo materno è sempre presente per ascoltare le sofferenze di chi si rivolge a lei.

Nel secondo giorno della Novena, impariamo da Santa Rita l’arte della pazienza e della fiducia incrollabile, certi che il suo sguardo materno non trascura nessuna delle nostre lacrime. Nel secondo giorno della nostra Novena, ci rivolgiamo a Santa Rita per imparare da lei la virtù della pazienza. Davanti alle spine della vita che spesso ci scoraggiano, l’Avvocata dei casi impossibili ci insegna che nessuna preghiera resta inascoltata se fatta con umiltà. Affidiamo oggi a Rita le nostre attese più faticose, certi che la sua potente intercessione saprà trasformare ogni nostra croce in una fioritura di grazia e speranza. Ripercorriamo le principali tappe della sua vita, attraverso una sintesi offerta dal sito ufficiale del monastero di Santa Rita da Cascia: Rita sposa e madre tra il 1397 e il 1406.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena a Santa Rita da Cascia, avvocata dei casi impossibili: secondo giorno

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Novena a Santa Rita 8º Giorno Avvocata dei Casi Impossibili

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