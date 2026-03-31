Perché non possiamo fare a meno della guerra

È stato pubblicato un'estratto dell'introduzione del nuovo libro di Claudio Risé, intitolato

Per gentile concessione dell’editore pubblichiamo ampi stralci dell’introduzione di Claudio Risé al suo libro “La guerra è in noi”, appena uscito per Signs Books Forse è vero che le guerre non finiranno mai, e che se finissero sarebbe un guaio. La guerra è, infatti, la trasposizione politica e collettiva del conflitto individuale tra bene e male, che in sé è ineliminabile nell’essere umano, ognuno diverso dall’altro, e in continua trasformazione. Se l’individuo non impara a discutere, anche energicamente, con sé stesso, e naturalmente con il proprio ambiente, non può crescere e sviluppare la propria personalità. Accettare passivamente la. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Russie : au cœur d'un pays en guerre

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Perché abbiamo accettato che il software possa fallire (e perché non possiamo più permettercelo)Questi sono solo i più recenti casi che hanno coinvolto il settore aerospaziale, ma le cronache hanno registrato almeno fin dal 1993 degli incidenti — fortunatamente non letali — che sono stati ... repubblica.it

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Ma noi che cosa possiamo fare! Questo. Firmare per chiedere che l'Ue sospenda l'accordo di associazione ancora in vigore con quel paese che commette un gen°cidi° in presa diretta. Possiamo far sentire la nostra voce come cittadine e cittadini europei e in - facebook.com facebook

questo potrebbe essere uno degli ultimi lavori che possiamo fare sui #voliMilitari che coinvolgono le nostre basi, perché le aziende private che vendono dati subiscono pressioni per oscurarli o pubblicarli con notevole ritardo x.com