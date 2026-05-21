Ode alla ruvidezza dei Minnesota Timberwolves

I Minnesota Timberwolves sono spesso associati all’immagine di Kevin Garnett, in particolare a quel suo gesto caratteristico di abbassarsi sulle ginocchia durante le azioni difensive. La squadra ha avuto momenti di notorietà grazie a questa figura iconica, che ha lasciato un’impronta forte nel ricordo di molti appassionati. La loro presenza in campo si distingue anche per uno stile di gioco che si può definire fisico e determinato, caratteristiche che hanno contribuito a creare un’immagine riconoscibile nel panorama della pallacanestro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nell’immaginario collettivo della mia generazione i Minnesota Timberwolves hanno la faccia cattiva di Kevin Garnett mentre si abbassa sulle ginocchia per difendere su qualcuno o su qualcosa. Indossa una canotta nera, con il lupo che ringhia famelico nel logo e il font pacchiano sparato al centro, a metà tra un romanzo gotico e un brutto video hip-hop. Garnett è stato un meraviglioso giocatore di basket, ma anche uno molesto, controverso, duro. Gli aneddoti sul suo trash talking sono leggendari: una volta nel giorno della festa della madre aveva urlato a Tim Duncan che si apprestava a tirare dei liberi « Happy Mother’s Day, motherfucker! ». Duncan aveva perso la madre da piccolo e tutti sapevano quanto ne avesse sofferto. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Ode alla ruvidezza dei Minnesota Timberwolves ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CRAZY FINAL MINUTE to San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves Game 1 Sullo stesso argomento Playoff Nba 2026, Timberwolves-Nuggets 113-96: sorpasso MinnesotaI Minnesota Timberwolves rimontano i Denver Nuggets e si portano sul 2-1 nella serie valida per i playoff Nba 2026. Leggi anche: Nba Playoff 2026, Timberwolves-Spurs 114-109: Minnesota vince e porta la serie sul 2-2