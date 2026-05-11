Nba Playoff 2026 Timberwolves-Spurs 114-109 | Minnesota vince e porta la serie sul 2-2

Da lapresse.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita dei playoff NBA del 2026 tra i Timberwolves e gli Spurs, Minnesota ha vinto con il punteggio di 114-109. La sfida si è conclusa con un pareggio di 2-2 nella serie al meglio delle sette partite. La gara si è disputata in casa dei Timberwolves, con entrambe le squadre che hanno dato prova di grande intensità e spettacolo.

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Timberwolves-Spurs danno spettacolo e portano la serie sul 2-2. La semifinale dei playoff Nba 2026, a Ovest, continua a regalare emozioni, con Minnesota, padrone di casa, che in gara 4 si impone su San Antonio per 114-109. Fondamentale nell’ultimo quarto il contributo di Anthony Edwards (autore di 36 punti, 6 rimbalzi e 2 assist), capace di prendersi sulle spalle la squadra, rimontare i texani e chiudere il parziale sul 34-25. Gli Spurs, però, a partire dal secondo quarto, hanno dovuto fare a meno della loro stella: Victor Wembanyama, espulso per aver dato una gomitata a Naz Reid dopo appena 13 minuti di gioco sul parquet del Target Center. Dunque niente fuga per la seconda miglior squadra della Western Conference e discorso rimandato a gara 5 che si giocherà la notte di mercoledì 13 maggio a San Antonio.🔗 Leggi su Lapresse.it

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