Nba Playoff 2026 Timberwolves-Spurs 114-109 | Minnesota vince e porta la serie sul 2-2

Nella partita dei playoff NBA del 2026 tra i Timberwolves e gli Spurs, Minnesota ha vinto con il punteggio di 114-109. La sfida si è conclusa con un pareggio di 2-2 nella serie al meglio delle sette partite. La gara si è disputata in casa dei Timberwolves, con entrambe le squadre che hanno dato prova di grande intensità e spettacolo.

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Timberwolves-Spurs danno spettacolo e portano la serie sul 2-2. La semifinale dei playoff Nba 2026, a Ovest, continua a regalare emozioni, con Minnesota, padrone di casa, che in gara 4 si impone su San Antonio per 114-109. Fondamentale nell’ultimo quarto il contributo di Anthony Edwards (autore di 36 punti, 6 rimbalzi e 2 assist), capace di prendersi sulle spalle la squadra, rimontare i texani e chiudere il parziale sul 34-25. Gli Spurs, però, a partire dal secondo quarto, hanno dovuto fare a meno della loro stella: Victor Wembanyama, espulso per aver dato una gomitata a Naz Reid dopo appena 13 minuti di gioco sul parquet del Target Center. Dunque niente fuga per la seconda miglior squadra della Western Conference e discorso rimandato a gara 5 che si giocherà la notte di mercoledì 13 maggio a San Antonio.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nba Playoff 2026, Timberwolves-Spurs 114-109: Minnesota vince e porta la serie sul 2-2 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FINAL 3:24 of INSANE Ending To Timberwolves-Spurs Game | Anthony Edwards vs. Victor Wembanyama Notizie correlate Playoff Nba 2026, Timberwolves-Nuggets 113-96: sorpasso MinnesotaI Minnesota Timberwolves rimontano i Denver Nuggets e si portano sul 2-1 nella serie valida per i playoff Nba 2026. Playoff NBA, Wembanyama trascina gli Spurs: Minnesota ko, Knicks a un passo dalla finaleSan Antonio supera ancora Minnesota e si porta sul 2-1 nella serie grazie a una prova dominante di Victor Wembanyama. Argomenti più discussi: Nba Playoff 2026, Timberwolves-Spurs 114-109: Minnesota vince e porta la serie sul 2-2; Semifinali Western conference, le preview: Spurs e Thunder (salvo terremoti); Playoff NBA 2025-26, risultati della notte: Minnesota passa a San Antonio, Knicks a valanga; Playoff NBA 2026: Knicks travolgenti, i Timberwolves espugnano San Antonio in Gara-1. #NBA Playoff, gli #Spurs espugnano Minneapolis: #SanAntonio vince 115-108 contro i #Timberwolves - #sportpress24 sportpress24.com/2026/05/09/nba… @NBA @spurs - x.com x.com Thread di Gioco: San Antonio Spurs (1-1) vs Minnesota Timberwolves (1-1) Risultato Live | NBA Playoffs | 8 maggio 2026 - Reddit reddit