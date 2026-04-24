I Minnesota Timberwolves hanno vinto la partita contro i Denver Nuggets con il punteggio di 113-96, conquistando così il secondo punto nella serie dei playoff NBA 2026. Dopo essere stati sotto, i Timberwolves sono riusciti a rimontare e a superare gli avversari, portandosi sul 2-1 nel confronto. La partita si è svolta con un ritmo intenso e diversi momenti di equilibrio fino alla rimonta finale.

I Minnesota Timberwolves rimontano i Denver Nuggets e si portano sul 2-1 nella serie valida per i playoff Nba 2026. La franchigia di Minneapolis, davanti al pubblico di casa del Target Center, ha vinto 113-96 grazie a una super difesa e alle prestazioni di Jaden McDaniels (autore di 20 punti, 10 rimbalzi e 3 assist) e Ayo Dosonmu (che ha messo a segno 25 punti, 3 rimbalzi e 9 assist). Sei giocatori sono andati in doppia cifra tra cui Julius Randle e il solito Anthony Edwards, secondo e primo violino di Minnesota. Ottima prestazione anche di Rudy Gobert con 10 punti, 12 rimbalzi e 3 assist. Inutile per i Nuggets la doppia doppia di Nikola Jokic, autore di 27 punti e 15 rimbalzi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Playoff Nba 2026, Timberwolves-Nuggets 113-96: sorpasso Minnesota

Minnesota Timberwolves Will Take On Denver Nuggets In First Round Matchup

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