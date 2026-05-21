Esteban Ocon ha negato le voci di dissidi con il suo team, confermando di rimanere in Haas. Dopo le speculazioni circolate in seguito all’evento di Miami, il pilota ha chiarito che non c’è stato alcun attrito con il fornitore di pneumatici Komatsu. La famiglia del pilota non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle voci, che sono state smentite dallo stesso Ocon. La situazione rimane senza ulteriori sviluppi ufficiali da parte delle parti coinvolte.

? Domande chiave Cosa è successo realmente tra Ocon e Komatsu dopo Miami?. Come ha reagito la famiglia di Esteban alle voci di corridoio?. Perché i media hanno riportato un presunto scontro verbale in Haas?. Quali sono le conseguenze di queste indiscrezioni sugli sponsor del pilota?.? In Breve Rapporto con Komatsu consolidato dal periodo trascorso in Lotus nel 2014.. Confronto tecnico post-Miami avvenuto dopo imprevisti legati alla safety car.. Rumors hanno causato preoccupazioni al nucleo familiare e agli sponsor di Ocon.. Contratto in essere garantisce la permanenza del pilota francese in Haas.. Esteban Ocon ha respinto con estrema durezza le voci riguardanti un presunto attrito con Ayao Komatsu e un possibile addio anticipato alla Haas durante il weekend del Gran Premio di Miami. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ocon smentisce i rumors: ‘Nessun attrito con Komatsu, resto in Haas

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Migrazioni, De Haas smentisce 22 miti: solo il 3% è irregolare? Punti chiave Perché la percezione dell'emergenza migratoria non coincide con i dati reali? Come influisce l'invecchiamento demografico sulla...

Verstappen resta in pista: Jos smentisce i rumors sul ritiroLe voci riguardanti un possibile ritiro anticipato di Max Verstappen dalle competizioni di Formula 1 sembrano perdere terreno dopo le recenti...

La Commissione smentisce le accuse dei tedeschi: la Spagna non ha usato i fondi Ue per le pensioni. Di @lucianocapone x.com

[Julianne Cerasoli] Chiarimento che i commenti su Ocon/Haas non riguardavano uno scambio a metà stagione (scorri per la traduzione) reddit

Il giallo di Trump ricoverato in ospedale, la Casa Bianca smentisce. I rumors onlineUn giallo, dove il tam tam si diffonde in lampo a livello planetario, quando comincia a circolare il mormorìo social dove si sostiene che il presidente americano Donald Trump sarebbe stato ricoverato. rainews.it

Nike, il ceo Elliott Hill smentisce i rumors di vendita di ConverseConverse rimarrà nelle mani di Nike, almeno per ora. A chiarirlo è stato Elliott Hill, presidente e ceo del gruppo, durante la call con gli analisti sui risultati del terzo trimestre fiscale 2026. milanofinanza.it