Migrazioni De Haas smentisce 22 miti | solo il 3% è irregolare

Recentemente, un esperto ha smentito la diffusione di 22 miti sulle migrazioni, sottolineando che solo il 3% dei migranti è irregolare. La discussione si concentra sulla differenza tra la percezione dell’emergenza migratoria e i dati disponibili, evidenziando come l'invecchiamento della popolazione crei una domanda di lavoratori stranieri. Questi aspetti vengono analizzati senza coinvolgere riferimenti a persone o enti specifici.

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? Punti chiave Perché la percezione dell'emergenza migratoria non coincide con i dati reali?. Come influisce l'invecchiamento demografico sulla necessità di nuovi lavoratori stranieri?. Cosa spiega il calo dei servizi pubblici indipendentemente dai flussi migratori?. Perché l'immigrazione non causa l'aumento della disoccupazione nei paesi ospitanti?.? In Breve Solo il 3% degli arrivi UE avviene per mare con 64mila persone annue.. Tra il 1846 e il 1924 48 milioni di europei emigrarono verso l'esterno.. I migranti ammessi legalmente in Europa sono raddoppiati tra il 2009 e il 2020.. Il calo dei servizi pubblici deriva da privatizzazioni statali iniziate 36 anni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Migrazioni, De Haas smentisce 22 miti: solo il 3% è irregolare Notizie correlate Leggi anche: Migrazioni, la verità oltre le ideologie: ventidue miti da sfatare che superano le divisioni politiche Leggi anche: Prosa, musica e miti senza tempo: il weekend del Teatro Erba tra De André e Marilyn Monroe