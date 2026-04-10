Le voci su un possibile ritiro anticipato di Max Verstappen dalla Formula 1 si sono attenuate dopo le dichiarazioni di suo padre, Jos Verstappen, che ha smentito i rumors. Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane avevano alimentato dubbi sulla permanenza del pilota in campionato. Tuttavia, Jos ha affermato che Max continuerà a gareggiare e non ha intenzione di lasciare la competizione nel prossimo futuro.

Le voci riguardanti un possibile ritiro anticipato di Max Verstappen dalle competizioni di Formula 1 sembrano perdere terreno dopo le recenti dichiarazioni di Jos Verstappen. Il padre del pilota olandese ha infatti respinto le ipotesi di un addio dovuto al momento difficile vissuto con la Red Bull, spiegando che il figlio proseguirà il suo percorso agonistico. Il legame tecnico e l’impatto del passaggio di Lambiase. La speculazione su una possibile uscita di scena del pluricampione era stata alimentata dal trasferimento di Gianpiero Lambiase verso la McLaren, previsto per il 2028. Questo movimento ha riacceso i ricordi di quanto accaduto nel 2021, quando il pilota aveva espresso il desiderio di interrompere la carriera qualora il suo storico ingegnere avesse lasciato la squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verstappen resta in pista: Jos smentisce i rumors sul ritiro

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Red Bull, rimane solo Verstappen: ma fino a quando? Max potrebbe seguire Lambiase in McLarenDopo l'addio di Gianpiero Lambiase, Max Verstappen è sempre più solo in Red Bull: se restasse in F1, potrebbe andare in McLaren ... formulapassion.it

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RED BULL IN CRISI: ORA RESTA SOLO MAX… MA PER QUANTO Il terremoto in casa Red Bull non si ferma: dopo l’addio di Gianpiero Lambiase, anche il futuro di Max Verstappen diventa sempre più incerto. Negli ultimi anni il team di Milton Keynes er - facebook.com facebook

#Verstappen e la #F1, che fare #GT e #WEC possono essere opzioni Verstappen non ha nascosto i mal di pancia verso una #Formula1 che non lo aggrada per il modo in cui si guida: il Circus resta la priorità, ma Max ha pure dei possibili piani B #RedBull x.com