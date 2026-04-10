Poche ore prima dell’incontro tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani, si diffonde una dichiarazione di un esponente di Forza Italia. Lui afferma di aver dato una scossa al partito e di essere disposto ad accettare qualsiasi nome come sostituto di Barelli. La discussione riguarda il futuro della formazione politica e le decisioni interne sono al centro dell’attenzione. La sua voce si aggiunge a quelle che si fanno sentire in vista del meeting.

A poche ore dall’incontro decisivo sul futuro di Forza Italia tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani, la sua è una voce che pesa dentro al partito. È stato Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, il primo a mettere in discussione la leadership del vicepremier azzurro. Entra alla Camera per un saluto veloce a Matilde Siracusano, la sua compagna nonchè sottosegretaria alla presidenza del Consiglio. Si ferma alla buvette con il deputato forzista Alessandro Cattaneo e dice di voler “parlare solo di Calabria”. Si rallegra per l’uscita dal commissariamento della Sanità calabrese certificata giovedì dal Consiglio dei ministri e della sua proposta con cui viene istituito un “reddito di merito” per gli studenti della regione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia, Occhiuto: “La scossa nel partito l’ho data io. Il sostituto di Barelli? Tutti i nomi vanno bene”

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