Il presidente della regione ha rivolto un messaggio a Forza Italia, chiedendo di smettere di inseguire il generale Vannacci sui temi dei migranti. In un intervento pubblico, ha affermato che nei prossimi quarant’anni il numero di residenti nel Paese diminuirà e ha criticato l’Italia per non aver adottato un modello di inclusione sociale simile a quello degli Stati Uniti, dove cittadini di origini diverse si identificano come americani.

«Nei prossimi 40 anni calerà il numero di residenti nel nostro Paese e noi non siamo riusciti a fare quello che altri hanno fatto: pensiamo agli Stati Uniti, che hanno costruito un modello di inclusione sociale per cui cittadini che hanno origini nei Paesi più diversi si sentono americani». Così in un'intervista a La Stampa il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Il caso Modena e il permesso di soggiorno a punti «Il fatto che ogni volta che succede un episodio del genere si parli alla pancia del Paese non aiuta ad affrontare la radice del problema», sottolinea parlando di quanto accaduto a Modena. Il vice-segretario di... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Occhiuto avverte Forza Italia: «Basta inseguire Vannacci sui migranti»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Forza Italia Manfredonia: “Sui cento migranti a Manfredonia”Ce un momento nelle vicende pubbliche in cui il clamore lascia spazio a una domanda piu profonda Non quella gridata ma quella che resta quando tutto...

Guerini accusa Meloni di isolare l’Italia: «Basta inseguire Trump, l’attendismo non è più sostenibile. L’Italia scelga l’Europa»Il Golfo è in fiamme, il prezzo del greggio vola e l’Italia si scopre pericolosamente esposta.

Forza Italia, il patto di ferro Cannizzaro-Occhiuto proietta i due oltre i confini della CalabriaIl presidente è proiettato verso una dimensione nazionale, anche se è ancora presto per indicare con quali tempi e modalità. Il neo segretario regionale del partito si prepara a gestire da possibile s ... cosenzachannel.it

Occhiuto avverte Forza Italia: Basta inseguire Vannacci sui migrantiNei prossimi 40 anni calerà il numero di residenti nel nostro Paese e noi non siamo riusciti a fare quello che altri hanno fatto: pensiamo agli Stati Uniti ... gazzettadelsud.it