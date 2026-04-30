Microsoft vola con 83 miliardi di ricavi | tagli ai 9mila dipendenti
Microsoft ha annunciato ricavi per 83 miliardi di dollari, accompagnati da un piano di licenziamenti che coinvolgerà circa 9.000 dipendenti negli Stati Uniti. La società ha comunicato le sue decisioni attraverso un comunicato ufficiale, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi di questa riduzione di personale. La notizia si aggiunge ai recenti sviluppi nel settore tecnologico, caratterizzati da variazioni nelle strategie di gestione del personale.
? Cosa sapere Microsoft registra 83 miliardi di dollari di ricavi e pianifica 9mila uscite negli Stati Uniti.. La riduzione del personale mira a ottimizzare i margini nonostante l'utile operativo del 20%.. Microsoft registra un incremento del fatturato dell’18% raggiungendo gli 83 miliardi di dollari, mentre negli Stati Uniti l’azienda pianifica di interrompere i rapporti con almeno 9mila dipendenti storici tramite pacchetti di uscita. I bilanci della multinazionale di Redmond mostrano una traiettoria di crescita estremamente marcata, con ricavi che toccano la soglia degli 82,9 miliardi di dollari. Questo dato rappresenta un balzo del 15% se calcolato al tasso di cambio costante.🔗 Leggi su Ameve.eu
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