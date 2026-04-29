MFE vola in Europa | ricavi a 4 miliardi e utile raddoppiato

Nel 2025, l’azienda ha registrato ricavi complessivi di 4 miliardi di euro e un utile netto che si è raddoppiato rispetto all’anno precedente. La crescita è stata supportata dall’integrazione con ProSiebenSat.1, un’operazione conclusa di recente. Questi risultati sono stati comunicati attraverso i dati finanziari pubblicati dalla società, senza ulteriori commenti sul contesto o le motivazioni alla base dei numeri.

? Cosa sapere MFE registra ricavi a 4 miliardi di euro e utile netto raddoppiato nel 2025.. L'integrazione di ProSiebenSat.1 consolida la presenza del gruppo nei mercati tedesco e spagnolo.. I ricavi di MFE-MediaForEurope hanno toccato la soglia dei 4 miliardi di euro nel bilancio 2025, segnando un incremento del 37% rispetto all’anno precedente mentre l’utile netto ha registrato una crescita superiore al doppio. Il consolidamento del gruppo media guidato da Pier Silvio Berlusconi si manifesta attraverso numeri che confermano una traiettoria di espansione europea senza precedenti. La strategia industriale, caratterizzata da una pianificazione che evita scatti improvvisi a favore di una progressione costante, ha permesso alla società di presidiare mercati chiave come Italia, Spagna, Germania, Portogallo, Svizzera e Austria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MFE vola in Europa: ricavi a 4 miliardi e utile raddoppiato Notizie correlate Fiera Milano, ricavi record nel 2025 e utile raddoppiatoFiera Milano chiude il 2025 ai massimi storici con ricavi a quota 380 milioni di euro in crescita del +39,1% rispetto ai 273,2 milioni di euro... Ita Airways chiude il 2025 in utile: ricavi a 3,2 miliardi, utile netto di 209 milioniFiumicino, 26 marzo 2026 – Ita Airways chiude il 2025 con il primo risultato netto positivo della sua storia. Altri aggiornamenti Si parla di: Pier Silvio Berlusconi: risultati 2025 e strategia europea di MFE. Berlusconi costruisce un broadcaster europeo con la strategia di MFERitratto di un manager che, con pazienza e strategie di integrazione, costruisce passo dopo passo un grande gruppo televisivo in Europa ... notizie.it Mfe in Europa allarga l’orizzonte commerciale. Berlusconi: noi l’alternativa alle OttIncontro a Cologno Monzese con la stampa per PierSilvio Berlusconi e i manager di Mfe. Sullo sfondo la scelta referendaria con un convintissimo sì per motivi di civiltà e modernità, il manager ha ... primaonline.it