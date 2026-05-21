Nvidia vola con i data center | Wall Street riparte ai massimi

Nvidia ha registrato un incremento significativo nelle sue azioni grazie ai risultati positivi nel settore dei data center, portando gli indici di Wall Street a raggiungere nuovi massimi. Tuttavia, nel trading after hours, il titolo non ha seguito l'andamento delle quotazioni di giornata, rimanendo stabile o leggermente in calo. I mercati sono in attesa di dati sul PIL e sul PCE, che potrebbero influenzare le prossime oscillazioni delle borse e delle valute.

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